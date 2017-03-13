القبض على مواطن قام بالاعتداء بالضرب على عامل أفريقي

متابعات-فجر:

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه إشارة لما تم رصده في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص سعودي الجنسية يقوم بضرب وافد افريقي الجنسية بقطعة حديدية بعد تقييد يديه داخل سيارة جيب .

بناءً عليه فقد كثفت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة اجراءات البحث والتحري عن المتهم وقد أسفرت الجهود المبذولة بفضل الله عن تحديد هوية المعتدي والقبض عليه في وقت وجيز وتبين انه سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر ، وفي وقت لاحق من نفس اليوم حضر المجني عليه لمركز شرطة محافظة الخرج مبلغاً أن المتهم المقبوض عليه قام بتقييد يديه وضربه وتصوير الاعتداء بهاتفه النقال وذلك أثناء عمله لدى والده برعي الابل بسبب مطالبته بدفع رواتبه المتأخرة لديهم ، تم نقل المبلغ للمستشفى وصدر بحقه تقرير طبي يتضمن اصابته بكسور وكدمات في أنحاء متفرقة من جسمه .

تم التحفظ على المتهم وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص .

و شرطة منطقة الرياض اذ تعلن عن ذلك لتؤكد أن ما أقدم عليه المتهم يعد انتهاك للأنظمة المعمول بها في هذه البلاد المباركة ومخالف لتعاليم ديننا الحنيف وقيم مجتمعنا النبيلة الداعية للرفق والإحسان ، ومحذرة كل من يخالف ذلك فانه سوف يكون تحت طائلة العقاب .