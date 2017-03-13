دكتور “الربيعة” يوقع و الجانب الياباني مذكرة تعاون في مجال الرعاية الصحية

واس – فجر

وقعت وزارة الصحة اليوم مذكرة تعاون مع وزارة الصحة والعمل والرفاه اليابانية للتعاون في مجالات تطوير الرعاية الصحية.

ووقع المذكرة في العاصمة اليابانية طوكيو، معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، فيما وقعها من الجانب الياباني معالي وزير الصحة والعمل والرفاه ياسوهيسا شيوزاكي.

ويأتي توقيع المذكرة على هامش الجولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

وتنطلق الاتفاقية في بنودها نحو تأسيس قاعدة للتعاون في المجال الصحي بين البلدين في عدة مجالات متضمنة تبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية بين الوزارتين، وتنظيم تبادل الخبراء في القطاع الصحي، إضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والبحوث في المجال الطبي.

وكان معالي وزير الصحة قد بحث مع نظيره الياباني أوجه وسبل التعاون المشترك في رفع مستوى كفاءة الرعاية الصحية من خلال طرح خطط شراكات استراتيجية وهادفة ومبتكرة تحقق المصلحة للبلدين.