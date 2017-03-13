الأمير “فيصل بن سلمان” يؤكد على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

متابعات – فجر

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على ضرورة تركيز عمل مجلس المنطقة خلال الفترة القادمة على الارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة سعياً لتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المجالات، جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الأولى للعام الحالي.

وفي مستهل الجلسة رحب سموه بكافة الأعضاء بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن ذلك استعراض ميزانيات الإدارات الحكومية الجديدة للعام المالي 1438 /1439 هـ، كما اطلع المجلس على التقرير المقدم عن محافظة العلا باعتبارها ” منطقة تنمية سياحية وتراث عمراني وطني ” كجزء من المبادرة المقدمة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتطوير المحافظة كوجهة سياحية رئيسية بالمملكة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ، كما ناقش المجلس دور اللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض في مراجعة واعتماد المخطط الهيكلي والهوية العمرانية والمشاريع التطويرية والسياحية في العلا ، تلا ذلك استعراض المجلس للدراسة المقدمة بخصوص وضع آلية لقياس أداء الخدمات المقدمة للمواطنين بما في ذلك الأهداف والأهمية من الدارسة بغرض قياس مستوى رضا المستفيدين عن جودة الخدمات وفقاً لمعايير قابلة للقياس وبما يمكن الجهات الحكومية والخدمية من التعرف على جوانب القصور في مستوى الخدمات والعمل على تطويرها وتحسينها، واختتم المجلس أعماله بمناقشة إعادة تشكيل اللجان المختصة بالجوانب التنموية المختلفة.