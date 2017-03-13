حادث مروّع بمحافظة بارق يقتل ويُصيب عددًا من الطلاب

متابعات – فجر

لقي طالب مصرعه وأصيب ثلاثة طلاب آخرين أحدهم بإصابة بليغة نتيجة حادث تصادم مروري بمركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق أثناء عودتهم من المدرسة .

حيث وقع الحادث بين مركبتين كان يستقل أحدهما 4 طلاب من مدرسة المغيرة بين شعبة بوادي بقرة وطالب آخر في المركبة المقابلة وباشرت الجهات المعنية في الدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر موقع الحادث على الفور وتم استخراج الطلاب المصابين ونقلهم لمستشفى محايل العام لتلقي العلاج فيما تم نقل جثمان الطالب المتوفى إلى ثلاجة المستشفى لاستكمال الإجراءات وتسليمه لذويه.