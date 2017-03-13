في جولة رقابية.. “بلدية النعيرية” تُغلق عدد من المحال و تُنذر البعض الآخر

متابعات – فجر

نفذت بلدية محافظة النعيرية ممثلة بإدارة صحة البيئة بجولات شاملة خلال الشهرين الماضيين على جميع المنشآت مثل المطاعم والبوفيهات والمحلات التموينية ومراكز التوزيع للوقوف على الجوانب والاشتراطات الصحية بها .

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية م. سعيد شويل أن البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة قامت بجولات على المحلات التجارية وذلك من أجل التأكد من السلع والخدمات المقدمة والإشراف على المحلات التجارية والمطابخ والمطاعم والبوفيهات وأسواق الخضار لمتابعة نظافة المحلات والمواد والأطعمة المقدمة ومصادرة المواد الغير صالحة وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين .

وأشار م . شويل أنه تم توجيه ٢٥١ إنذار على المحلات ورصد ٤٠ مخالفة وتم إغلاق ١٧ محل وتمت مصادرة ٢٧٢.٧٨ كيلو جرام وأن إجمالي الغرامات المستحصلة ٤١٣٠٠ ألف ريال.

ودعا م. الشويل المواطنين والمقيمين في حالة وجود مخالفات أو ملاحظات التعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أن الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية.