الأمن العام يُقيم تدريب عسكري لمراقبي المسجد النبوي

متابعات – فجر

شارك 35 مراقبا بوكالة المسجد النبوي الشريف في دورة تدريبية بمدينة تدريب الأمن العام بالمدينة المنورة لمدة خمسة أسابيع .

وذكر مدير إدارة الأمن والسلامة سامي الصبحي أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتعزيز الجوانب الأمنية لديهم وتحقيق الغاية المثلى منها في المحافظة على سلامة الحرم الشريف الزائرين، مشيرا إلى أن الدورة تطرقت إلى العديد من البرامج التدريبية من خلال رفع معدل اللياقة البدنية للموظفين وتعريفهم ببعض المهارات المتعلقة بالإسعافات الأولية وأمن وحراسات المنشئات وكتابة التقارير ومهارات الاتصال .