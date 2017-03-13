صحة الرياض وسعود الطبية تشارك في حملة التبرع بالدم في السفارة الكويتية

متابعات-فجر:

دشن سفير دولة الكويت لدى المملكة، الشيخ ثامر الصباح صباح اليوم بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري حملة التبرع بالدم، تحت شعار” معاً ننقذ حياة”، بمشاركةصحة الرياض ومدينة الملك سعود الطبية

وتخلل الحملة التي نضمتها صحة الرياض ومدينة الملك سعود الطبية اقبال كبير من منسوبي السفارت الأخرى للتبرع بالدم التي بادرة بها سفارة دولة الكويت

وأوضح سفير دولة الكويت في تصريح له، بان الحملة هي امتداد لمبادرات سابقة، تعبر في طياتها عن عمق أواصر الاخوة والمحبة بين الشعبين، وقبل ذلك تجسيد للعلاقات الراسخة بين قادة البلدين.

وأكد الشيخ الصباح بان التبرع بالدم هو أحد المبادئ الإنسانية السامية التي تجمع شعوب العالم، كما أنه امتثالاً لتعاليم الإسلامية الفاضلة.

وقدم السفير في ختام تصريحه شكره وتقديره للشؤون الصحية بالرياض وسعود الطبية على مشاركتهم المتميزة في هذه الحملة التي أسهمت في نجاح عملية التبرع، من خلال ما قدموه من جهود وتسهيلات.