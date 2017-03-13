تعرف على جزيرة هاملتون في أستراليا

متابعات-فجر:

تقع جزيرة هاملتون قبالة ساحل ولاية كوينزلاند في قلب الحاجز المرجاني العظيم، وهنا يمكن للزوار تجربة كل ما هو عظيم في أستراليا، بداية من الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمياه الفيروزية الهادئة، والشواطئ المنعزلة، والطقس الجميل، وحتى اكتشاف الشعاب المرجانية الرائعة والنباتات والحيوانات المتنوعة، وكل ذلك ضمن رحلة مباشرة قصيرة من سيدني لا تستغرق أكثر من ثلاث ساعات.

الوصول إلى الجزيرة

هناك رحلات جوية مباشرة على الطائرات النفاثة إلى هاملتون من سيدني وبريسبان وكيرنز، إذ ترتبط جزيرة هاميلتون بمطار تجاري خاص بها يصلها مباشرة إلى عدد من المدن الأسترالية، ما يجعل منها وجهة سهلة الوصول دون عقبات.

هاملتون قاعدة مثالية لاكتشاف الحاجز المرجاني العظيم

جزيرة هاملتون قاعدة مثالية للقيام برحلة إلى واحدة من عجائب الدنيا السبع الطبيعية في العالم، وهي الحاجز المرجاني العظيم، حيث أن هناك قوارب عالية السرعة ومروحيات ويخوت خاصة تنطلق يوميا من الجزيرة لاكتشاف باريير ريف والشعاب المرجانية الرائعة، مع فرص الغوص بين الحياة البحرية الفريدة والمتنوعة.

الجمال الطبيعي

الشواطئ الذهبية الرملية، والمياه الفيروزية وأوراق الشجر الخضراء المورقة، بالاضافة الى التلال والمناظر الطبيعية الرائعة، هي مجموعة من المشاهد المذهلة التي يمكنك أن تجدها في جزيرة هاملتون الجميلة والهادئة، والتي على الرغم من انها الجزيرة الأكثر تطورا في المنطقة، فإن ما يقرب من 70٪ من أراضيها تبدو تماما كما هي تماما منذ اكتشافها في عام 1770.

وما يميز جزيرة هاملتون أن العديد من المنتجعات السياحية والمطاعم والمحلات التجارية على مسافة قريبة من بعضها البعض، كما أن نمط الحياة بهذه الجزيرة يزيد من فرصة الاستمتاع، خاصة وان السيارات ممنوعة وبدلا منها يمكن استقلال الحافلات المكوكية أو استئجار عربات الغولف المخصصة لنقل السائحين، خاصة وأن السيارات ممنوعة على الجزيرة.