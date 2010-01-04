قراصنة يقومون باختطاف سفينة بالقرب من سواحل الصومال

متابعات-فجر:

أفادت تقارير إعلامية في الصومال بقيام مجموعة من القراصنة باختطاف سفينة ترفع علم سريلانكا قبالة سواحل البلاد.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم الثلاثاء، أن ثمانية من القراصنة قاموا باختطاف السفينة وتحويل مسارها تجاه إقليم “بونت لاند” الواقع شمال شرق البلاد، مشيرًا إلى أن هذه المرة تعد الأولى التي يتم فيها اختطاف سفينة تجارية من قبل القراصنة الذين يتخذون الصومال مقرا لهم منذ عام 2012.

يشار إلى أنه قبل خمسة أعوام وفي ذروة نشاط القرصنة، أثار القراصنة الصوماليون الذعر في نفوس البحارة الذين يعبرون خليج عدن.. حيث يقول المكتب البحري الدولي إنهم شنوا 237 هجوما قبالة ساحل الصومال في 2011 واحتجزوا مئات الرهائن لكن هجماتهم تراجعت بشدة بعدما شدد ملاك السفن إجراءات الأمن وتحاشوا الساحل الصومالي.

وساهم تدخل قوات بحرية إقليمية توافدت على المنطقة في إحباط محاولات خطف عديدة وتأمين الطريق التجاري الاستراتيجي الذي يؤدي إلى قناة السويس ويربط حقول النفط في الشرق الأوسط بالموانئ الأوروبية.