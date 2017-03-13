القبض على ثلاثة وافدين قاموا بالاعتداء على خمسة أجهزة سحب آلي بـ”الرياض”

متابعات-فجر:

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية في المنطقة قد تلقت خلال 72 ساعة الماضية عدة بلاغات عن تعرض خمسة أجهزة سحب آلي تابعة لعدة بنوك محلية للاعتداء في أحياء مختلفه شرق ووسط وجنوب العاصمة الرياض ، ومحاولة اقتلاعها من مواقعها بعد قيام الجناة بطمس عدسات كميرات المراقبه بطلاء أسود لحجب التصوير ، ونجاحهم في اقتلاع أحد أجهزة السحب و تركه في الشارع العام بعد تعذر حمله دون التمكن من الاستيلاء على أية أموال ولله الحمد وبالنظر إلى طبيعة هذه البلاغات و جرأة مرتكبيها على النظام.

وقامت الأجهزة الأمنية مجتمعة في إعداد الخطط الكفيله بسرعة ضبط الجناة وبتوفيق من الله أسفرت الجهود عن تمكن الفرق الميدانية التابعة لإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من رصد أحد مواقع الأجهزة المستهدفة وضبط أحد الجناة ( وافد سوداني الجنسية في العقد الثالث من العمر ) في حالة تلبس مرتديا قناعا على الوجه وقفازات مطاطية، كما ضبط بحوزته على مطرقه حديدية و سلك معدني يستخدم للسحب ، وحال ضبطه من قبل الفرقه تم ارتكاب الفرار من قبل مرافقاه على متن مركبه بدون لوحات إلى جهة غير معلومه .

وسلم المتهم والمضبوطات إلى مركز الشرطة المختص ، على أثره شرعت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في إعداد الخطط اللازمه لضبط مرافقاه الهاربان من خلال عملية بحث موسعه شملت عدة أحياء في العاصمة الرياض وأسفرت الجهود بتوفيق من الله عن ضبط (وافدان يمنيا الجنسيه / في العقد الثالث من العمر ) و بالرجوع لسجل قيد البلاغات ومقارنة الأسلوب الاجرامي وتضييق الخناق عليهم أقروا جميعاً بالتورط في الاعتداء على خمسة أجهزة سحب آلي تابعه لعدد من البنوك المحلية في أحياء متفرقة وسط و جنوب العاصمة الرياض .

جرى ايقافهم جميعا واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.