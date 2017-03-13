ضبط مخالفات صحية في 16 مخبزاً ومطعماً بالمدينة المنورة

متابعات _فجر

رصدت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة, مخالفات تتعلق معظمها بتدني مستوى النظافة وسوء تخزين الأغذية في 16 مخبزاً ومطعماً في نطاق بلدية البيداء.

وأفاد رئيس بلدية البيداء المهندس ماجد القرافي, أن جولات الفرق الرقابية أسفرت عن إغلاق وإنذار عدد من المحلات والمطاعم والمخابز, لوجود مخالفات تؤثر سلباً على الصحة العامة منها: تدني مستوى النظافة للمحل والعاملين ومواقع تحضير الأطعمة, ورصد تكسّر في الأرضيات والجدران, وعدم التقيد بالزي النظامي, وتخزين المواد الغذائية بشكل غير صحيح وصحي, إضافة إلى ضبط مواد غذائية غير مدوّن عليها تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية, كما كشفت الضبطيات لحوم وخضار فاسدة أو مجهولة المصدر وغير مختومة .

وأبان المهندس القرافي, أنه تم إتلاف الأغذية الفاسدة, وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المحلات المخالفة.

من جانبه, أكد وكيل الأمين لشؤون البلديات الفرعية والضواحي المهندس حمزة بن جعفر سبيه, استمرار تنفيذ الجولات الرقابية, لمتابعة تطبيق المحلات التجارية للوائح والاشتراطات النظامية, ومتابعة مستوى الرقابة الصحية على المنشآت الصحية بالمدينة المنورة.