استئصال ورم بالفك العلوي لمريض بمستشفى الملك فهد بجدة

واس _فجر

نجح فريق طبي في مستشفى الملك فهد بجدة, في إجراء عملية جراحية بالغة الدقة واستئصال ورم يزن 300 جرام وبطول 8 سم من سقف الحلق بالفك العلوي لمريض في الـ 54 من عمره.

وأوضحت وزارة الصحة, أن المريض حضر إلى المستشفى وهو يعاني من ورم وآلام شديدة في الوجه صاحبتها تقرحات في سقف الحلق, وبعد أخذ خزعة من الورم تبين أنه يعاني من وجود ورم سرطاني خبيث بطيء النمو متمركز في سقف الحلق حيث فرض هذا الوضع المعقد للحالة اللجوء إلى التدخل الجراحي كحل وحيد لاستئصال الورم, حيث استغرقت العملية 4 ساعات.

وأفادت أن الفريق الطبي المعالج قام باستئصال الورم كاملاً مع جزء من الفك العلوي وقاع العين ( أرضية عظم الحجاج) للمريض وبعد الاستئصال تم وضع دعامة جراحية من مادة الأكريليك لدعم المنطقة المجوفة صنعت خصيصاً للمريض, وتم إعدادها له قبل العملية وذلك لعمل فك مؤقت لحين الانتهاء من العلاجات الأخرى .

ولفتت الوزارة إلى أنه في معظم حالات إزالة كل أو جزء من الفك تحتاج إلى إعادة تأهيل واستعاضة للفك والأسنان وذلك لاستعادة الشكل والوظيفة التي تقوم بها الأسنان .