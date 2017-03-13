تخصيص 1.5 مليون يورو لمحاربة «الجرذان»بفرنسا

متابعات_فجر

قالت رئيسة بلدية باريس، أنه تم تخصيص مبلغ 1.5 مليون يورو (1.6 مليون دولار) للتخلص من الجرذان في الشوارع، وإضافة المزيد من منافض السجائر لتصبح باريس أكثر نظافة.

وتحدثت آن إيدالغو في مقابلة مع أسبوعية “لو جورنال دو ديمانش”، عن خطة مؤلفة من 10 نقاط تجعل من النظافة “أولوية” من أولويات العاصمة الفرنسية.

وتتضمن هذه الإجراءات زيادة عدد عاملي التنظيف والمفتشين الصحيين وتمديد ساعات جمع النفايات، وحث المطاعم والمباني على وضع المزيد من المنافض عند المداخل والمخارج.

واكدت إيدالغو: “نخصص راهناً 500 مليون يورو في السنة لأعمال التنظيف وإدارة النفايات، وقد تحسن الوضع”، مؤكدة: “لكنه من الواضح أن باريس ليست نظيفة بالكامل بعد”.

وتابعت: “أريد تسريع وتيرة الجهود وتعزيزها. وهذا الأمر على رأس أولوياتي، حيث يجمع العمال البلديون أكثر من 150 طناً من أعقاب السجائر كل سنة في باريس”.