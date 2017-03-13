الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقتي الرياض والشرقية

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض والقصيم,بينما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

وتضمن التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-45كم/ساعة. وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، و حالة البحر متوسط إلى مائج الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.