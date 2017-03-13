تطوير المهارات الإشرافية والقيادية دورة تدريبية بسياحة الطائف غداً

متابعات _فجر

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل”, بالتعاون مع كلية التقنية بالطائف غداً، دورة تدريبية لتطوير المهارات الإشرافية والقيادية للعاملين بالقطاع السياحي ، وذلك في فندق أوالف سويتس .

ويأتي هذا البرنامج التدريبي, ضمن خطة البرامج التدريبية التي يقيمها مركز “تكامل” بمحافظة الطائف للعام الحالي، بهدف تأهيل المجتمع المحلي والإسهام في تطوير قدرات الراغبين في العمل بالقطاع السياحي والضيافة التراثية, إلى جانب دعم الحرفيين والأسر المنتجة .