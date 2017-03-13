مقيم سوداني يضبط لص أثناء سرقته المصلين في احد مساجد مكة

متابعات _فجر

تمكن مقيم سوداني من إيقاف لص بعد رصده ينشل مصلياً، أثناء اصطفاف المصلين لصلاة المغرب في أحد مساجد حي الشرائع بمكة المكرمة.

وأوضح شهود عيان، أن المقيم السوداني لاحظ استغلال شخص من جنسية عربية تقدم المصلين لملء الصف الأول، ليسرق محفظة أحد المصلين، فبادر بإمساكه وطرحه أرضاً، وطلب من المصلين مساعدته.

وقالوا أن المصلين عثروا على المحفظة المسروقة بعد تفتيش اللص، فأخرج صاحبها منها مبلغ 500 ريال ومنحه للمقيم السوداني، مبينين أن دوريات الأمن حضرت وألقت القبض على السارق؛ حيث عُثر بحوزته على سكين مخبأة داخل ملابسه.