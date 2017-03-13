إحباط تهريب 92 كيلو من مخدر القات بـ”رنية”

متابعات _فجر

نجح رجال قوة أمن طرق منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا مركز رنية، في إحباط تهريب 92 كيلوجرامًا من القات.

جاء ذلك أثناء قيام رجال القوة بعملهم المعتاد، وإحداث نقطة تفتيش متنقلة في ساعات الليل الأخيرة على حدود رنية، اشتبه رجال القوة بمركبة من نوع نيسان بيك أب غمارتين، بقيادة مقيم باكستاني الجنسية.

وتمكن رجال القوة من إيقاف المركبة، وبالحس الأمني – بعد توفيق الله – تولوا تفتيش الشخص ومركبته، ووُجد بداخل مرتبة الراكب والمقعد الخلفي مخبأ سري.

وبتفتيش المركبة أكثر عُثر تحت صندوق السيارة في مكان الإطار الاحتياطي على صندوق حديدي موصول بأسفلها، اتضح أن بداخله عدد 203 حزم من مادة القات المخدر، يبلغ وزنها قرابة 92 كيلو؛ فتم تسليم الحالة والمضبوطات بمحضر رسمي لمكافحة المخدرات برنية بحكم الاختصاص