“مشعل بن ماجد” يتوج ٢٢٠ متفوقاً بتعليم جدة

متابعات – فجر

رعى الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة مساء اليوم الاثنين، حفل تكريم أوائل طلاب تعليم جدة المتفوقين للعام الدراسي ١٤٣٦- ١٤٣٧هـ، طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بحضور مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي والمدير العام للتعليم بجدة عبدالله الثقفي ومساعديه بالإضافة لمديري مكاتب التعليم والإدارات التعليمية بتعليم جدة وأولياء أمور الطلاب المتفوقين.

وألقى مدير تعليم جدة كلمة أكد فيها أن هذا المساء هو مساء الفرح والسرور لأن الوطن فيه يحتفي بأبنائه المتفوقين في عرسه الثلاثين وهذا العام تألق تعليم جدة بتحقيقه المرتبة الأولى في التميز الإداري على مستوى المملكة وذلك بدعمكم وتحفيزكم ياسمو الأمير وهو جاء بتكاتف الجميع وكل إنجاز نتشرف بإهدائه لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وقدم الثقفي التهاني للمتفوقين مثمنا جهود قادة مدارسهم ومعلميهم كما حث الطلاب على مواصلة التفوق والإبداع لأن وطنهم ينتظر منهم الكثير.. فيما عبر الطالب أنس آل يعلا في الكلمة الخاصة بالطلاب المكرمين عن تقديرهم لرعاية سمو محافظ جدة على رعايته لحفل التفوق كما تضمنت الكلمة رسائل شكر وتقدير لوالديهم ومعلميهم بالإضافة لرسالة حث لزملائهم الطلاب على مواصلة الاجتهاد، كما تضمنت فقرات الحفل تقديم أوبريت إنشادي حمل عنوان “شموس التفوق” قدمه طلاب مدارس الأقصى.