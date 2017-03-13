إثيوبيا: ارتفاع ضحايا الانهيار الأرضي إلى 62 حالة وفاة

وكالات – فجر

ارتفع اليوم الإثنين، عدد ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع، أمس، بمكب ضخم للنفايات، عند مشارف العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، إلى 62 شخصًا، في حصيلة جديدة، حسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت هيئة إذاعة “فانا” الإثيوبية المقربة من الحكومة، اليوم، إن حصيلة ضحايا الانهيار ارتفعت إلى 62 قتيلًا.

وفي وقت سابق اليوم، قال عمدة أديس أبابا “ديريبا كوما”، في تصريح صحفي إن “عدد ضحايا الانهيار الأرضي الذي شهده مكب النفايات كوش، أمس الأحد، ارتفع إلى 50 شخصًا”، قبل الزيادة الأخيرة.

وأمس الأحد، أعلن “كوما” مصرع 46 شخصًا، بينهم 32 امرأة، إثر الانهيار بمكب النفايات الذي يعتبر المكب الرئيس في العاصمة منذ أكثر من 50 عامًا.

وأوضح المسؤول أن “الانهيار طمر عدة منازل ومبانٍ مسبقة (جاهزة) الصنع، ما تسبب بفقدان العشرات من المتواجدين في الموقع”، وأفاد شاهد عيان أن حوالي 150 شخصًا، كانوا متواجدين في الموقع، عند وقوع الانهيار.

من جهته قال سولومون بوسا، رئيس الخدمات الطبية للمشفى الذي نقل إليه الجرحى، إن نحو 54 مصابًا تلقوا العلاج اللازم حتى الآن، حسب وكالة أسوشييتد برس.