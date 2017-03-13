“العين” يقتنص نقطة من فم “الملكي”

مازن الشهري – فجر – الرياض

انتهى اللقاء الخليجي الممتع بين الأهلي السعودي والعين الإماراتي بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمعهم على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة ضمن مبارايات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، افتتح التسجيل اللاعب عقيل بالغيث في الدقيقة 26 من الشوط الأول، وجاء الرد سريعاً من مهاجم العين ناصر الشمراني في الدقيقة 30، وفي بداية الشوط الثاني سجل اللاعب فيتفا هدف رائع في الدقيقة 50، وجاء الرد عن طريق اللاعب عقيل بالغيث ” بالخطأ ” في مرماه، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2 .

وبهذه النتيجة يتصدر الأهلي مجموعته ب7 نقاط فيما بقى العين في المركز الثاني ب5 نقاط .