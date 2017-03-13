انتهاء التقديم على الوظائف الصحية الرجالية اليوم

واس – فجر

أنهت وزارة الخدمة المدنية استقبال طلبات الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات والخبرات المناسبة، الذين حصلوا عليها من داخل المملكة أو خارجها، لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والبالغ عددها (2176) وظيفة من أصل( 6930) وظيفة أعلنت عنها الوزارة الخميس الماضي بعد أن تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية الى تاريخ 1-6-1438هـ ، على أن يتم التقديم عليها عن طريق نظام جدارة.

وفي ذات الشأن تبدأ الوزارة يوم غدٍ الثلاثاء استقبال طلبات الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات والخبرات المناسبة، والحاصلات عليها من داخل المملكة أو خارجها، لشغل الوظائف والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والبالغ عددها(2834) وظيفة، وذلك عبر نظام جدارة، فيما كانت بقية الوظائف والبالغ عددها(1920) مخصصة لوظائف (طبيب استشاري وطبيب نائب)، حيث بدأت التقديم عليها مباشرة في مقر وزارة الصحة بالرياض اعتباراً من يوم أمس الاحد، وذلك وفق الضوابط المحددة في لائحة الوظائف الصحية والضوابط التي تضعها وزارة الصحة.