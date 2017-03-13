التعليم: تعيين 330 معلم ومعلمة على المستوى السادس

متابعات – فجر

أصدرت وزارة التعليم اليوم الاثنين قراراً بتعيين 330 معلم ومعلمة على المستوى السادس بعد طي قيدهم من المستوى السابق.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي عبر حسابه الرسمي في (تويتر) “صدر قرار مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بتعيين 128 معلماً و202 من المعلمات، بالمستوى السادس بعد طي قيدهم من المستوى السابق.

ونص قرار التعيين على طي قيد المعينين والمعينات من المستوى السابق اعتباراً من تاريخ المباشرة بعد صدور هذا القرار خلال مدة أقصاها (15) يوماً من تاريخ إبلاغهم قرار التعيين، على أن لا يكون المعين أو المعينة مبتعث أو مبتعثة للدراسة، أو مجازين لفترة طويلة أو تم كف يدهم عن العمل، وأن يتعهد المعين أو المعينة بالمباشرة وفق ما تراه الوزارة.

أسماء المعلمين والمعلمات المشمولين بالقرار:

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/666655.pdf

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/7777.pdf