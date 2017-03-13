انطلاق فعاليات مؤتمر البصريات السعودي الرابع في الفترة 21-23 مارس الجاري

الرياض – فجر

تنطلق فعاليات مؤتمر البصريات السعودي الرابع ، والمقرر انعقاده في برج رافال كمبنسكي بالرياض برعاية الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية ، في الفترة من ( 22-24 جماد الآخر الموافق 21-23 مارس الجاري) ويهدف المؤتمر الذي يعقد كل سنتين إلى بحث اخر المستجدات في مجال البصريات الإكلينيكية وتطويره بمشاركة متحدثيين مختصين من داخل المملكة وخارجها وسيكون هناك ورش عمل متنوعة ملحقة بالمؤتمر مع وجود ملصقات ونشرات علمية يمكن للزوار الاستفادة منها ،وسوف يتم عرض العديد من المواضيع التي تهم مختصي البصريات في مجال عملهم وتطويره .وسيكون على هامش المؤتمر معرض مصاحب يحتوي على أحدث ماتوصلت له التكنولوجيا في مجال البصريات وعلوم الرؤية تستعرضه جهات وشركات متخصصة في البصريات .

تجدر الإشارة أن المؤتمر سيستهدف المتخصصين في مجال البصريات من دكاتره وأخصائيين وفنيين بمختلف تخصصاتهم بالإضافة الى أطباء العيون والمهنيين الصحيين العاملين في مجال رعاية العيون والوقاية من العمى.

ويناقش المؤتمر تخصصات فحص وعلاج أمراض القرنية وتصحيح العيوب الانكسارية كما يستعرض و يناقش اخر المستجدات في ضعف النظر الشديد وتأهيلهم،وتشخيص وعلاج مشاكل النظر عند الأطفال ومكافحة الإعاقة البصرية.يشارك في المؤتمر أكثر من عشرين متحدثاً من مختلف الدول وأكثر من ثلاثين ورقة علمية،الجدير بالذكر أن المؤتمر معتمد بعدد ٢٤ ساعة تعليمية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.