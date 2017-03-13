التعاون يعود من دبي بنقطة

فيصل الخليل – فجر – الرياض

انطلقت أولى لقاءات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا بين التعاون ومضيفه الأهلي الإماراتي وانتهى هذا اللقاء سلبي النتيجة.

وبعد شوطًا أول سلبيًا لم يشهد من الفرص الشيء الكثير، أنقذ فهد الشمري حارس التعاون مرماه من هدف مُحقق في الدقيقة 49 وتصدى لتسديدة خطيرة من السنغالي ماكيتي ديوب من داخل مناطق فريقه، بالدقيقة 63 أجرى جالكا التغيير الأول في صفوف التعاون وزجّ بسعيد الدوسري على حساب أبو سبعان.

قبل النهاية بثلث الساعة دفع جالكا بنايف موسى بديلًا لأحمد الزين، بالدقيقة 84 أقحم جالكا المهاجم محمد الصيعري بدلًا من الظهير ابراهيم الزبيدي.

بقية الدقائق لم تشهد أي جديد، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي الذي رفع رصيد الأهلي الإماراتي والتعاون للنقطة الرابعة، ليتقاسمان المركزين الثاني والثالث خلف المتصدر استقلال طهران الإيراني صاحب النقاط الستة.

