ميزة جديدة على سناب شات حصرية للأندرويد

متابعات – فجر :

يستعد تطبيق سناب شات، لتطبيق ميزة جديدة عبر هواتف الأندرويد، تعمل على دمج رموز الـ Bitmoji الشهيرة فى خدمتها لبعض المستخدمين.

ومن المنتظر أن تكون تلك الميزة حصرية لمستخدمى التطبيق من هواتف الأندرويد، ولن تصل فى وقت قريب لهواتف الآيفون، وذلك بحسب موقع “تك نيوز” الأمريكى.

وتُمكن الميزة الجديدة من تخصيص Bitmoji الذى يشبه صور الكارتون لكل من أصدقائك على الشاشة الرئيسية، وبمجرد الضغط على تلك الصور ستتمكن من بدء محادثة.

وظهرت رموز الـ ظهر Bitmoji داخل تطبيق سناب شات فى الصيف الماضى بعد قامت الشركة بالاستحواذ على شركة Bitstrips، التى تقدم مزايا تسمح لك بتصميم رمز تعبيرى شخصى يعبر عنك.