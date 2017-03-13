أمير نجران: التقاعد توقف عن مزاولة الوظيفة لا عن العمل

متابعات – فجر :

حثّ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على تفعيل دور فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمنطقة، من خلال صناعة برامج فاعلة، تعود بالنفع على الموظف بعد تقاعده.

وبيّن سموه لدى اطلاعه، في مكتبه بديوان الإمارة، على خطة فرع الجمعية بالمنطقة، أن التقاعد لا يعني وقف العطاء، فهو توقف عن مزاولة الوظيفة، وليس عن العمل، لا سيما وأن المجتمع المجتمع للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

وأوضح مدير فرع الجمعية بالمنطقة، الدكتور محمد بن علي زاهر آل راكة، أن الجمعية تعكف على صياغة اتفاقيات مع عدة جهات حكومية وأهلية، خاصة في المجالات المهنية والاجتماعية والتجارية، بما يحقق أهداف الجمعية تجاه المجتمع والمتقاعد.