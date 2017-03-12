“السعودية” تضيف خدمة شراء التذاكر عبر أجهزة الخدمة الذاتية في الرياض

متابعات – فجر :

أضافت الخطوط السعودية يوم أمس خدمة “شراء التذاكر” إلى أجهزة الخدمة الذاتية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك ضمن خطواتها لتحسين الخدمات وبهدف تسهيل وتبسيط إجراءات السفر وعلى مدار أربع وعشرين ساعة وطوال أيام الأسبوع.

وتتضمن الخدمة الجديدة، إنشاء حجز جديد، وإصدار التذاكر على القطاعين الداخلي والدولي، إضافة إلى إصدار قسائم الوزن الزائد، لتضاف هذه الخدمات إلى باقة الخدمات الأخرى وتشمل إصدار بطاقات صعود الطائرة واختيار الوجبات بالإضافة إلى إمكانية إدراج بطاقة الفرسان واختيار المقاعد، إلى جانب إمكانية الاطلاع على الأنظمة الخاصة بتأشيرات الدخول الدولية، وتزويد الأجهزة بماسح ضوئي لقراءة معلومات جواز السفر.

يذكر أن الخطوط السعودية وفرت (163) جهازاً تتوزع في (79) موقعاً حيوياً في (29) مدينة بالمملكة ، وذلك في إطار حرصها على تيسير إجراءات السفر دون الحاجة لمراجعة مكاتب المبيعات.