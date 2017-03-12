شركة المظلة للتجهيزات الصناعية تدعم مشاريع العربات المتنقلة

الرياض – فجر :

وقعت شركة المظلة للتجهيزات الصناعية اتفاقية تعاون مع أمارة مكة المكرمة وأمانة جدة لدعم مشاريع العربات المتنقلة الفود ترك بحضور الامير خالد الفيصل أمير منطقة مكة.

واوضح احمد القديمي انه أمام قلة المواقع المخصصة للباعة المتجولين ، ولغرض إجاد فرص نظامية للمواطنين ، ظهرت الحاجة لإطلاق مبادرة لدعم الباعة المتجولين بهدف تسهيل الإجراءات الحكومية الخاصة بهم ، والعمل على ربطهم بالجهات الداعمة والمموله والمورده لهم.

وحيث أن للقطاع الخاص دور فعال في دعم المنشأت الصغيرة والمتوسطة لدعم مسيرة اقتصاد وطننا الغالي بادرت شركة المظلة للتجهيزات الصناعية بدعم مبادرة الطريق والتي أقامتها وأشرفت عليها مشكورة أمارة منطقة مكة المكرمة بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وأمانة جدة وغرفة جدة بالربط بين الداعمين والمستفيدين حيث قدمت شركة المظلة خصم خاص للشباب المستفيدين مع تقديم الاستشاره الفنية لهم.

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