رئيس الوزراء الياباني يُقيم مأدبة عشاء تكريماً لخادم الحرمين

واس – فجر :

أقام دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في مقر رئاسة الوزراء اليوم مأدبة عشاء تكريما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة زيارته – رعاه الله – الحالية لليابان.

وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – كلمة بهذه المناسبة قال فيها:

دولة رئيس الوزراء

نشكر دولتكم على دعوتكم الكريمة ، وعلى ما لقيناه من حفاوة الاستقبال ، وكرم الضيافة ، معرباً عن سروري بزيارة بلدكم الصديق ، مشيداً بما تشهده علاقاتنا الاستراتيجية من تقدم وتطور في جميع المجالات. متمنياً لدولتكم الصحة والسعادة ، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والازدهار”.

من جهته، عبر دولة رئيس وزراء اليابان، نيابة عن حكومته والشعب الياباني عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على زيارته التاريخية لبلادهم.

وأبدى دولته اعتزازه بعمق علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين المملكة واليابان، مؤكداً حرص بلاده على تطوير وتوطيد هذه العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأشار دولة رئيس وزراء اليابان إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الحالية لليابان رسمت صورة مستقبلية لآفاق التعاون الثنائي بين المملكة واليابان وفق رؤية استراتيجية مشتركة.

حضر مأدبة العشاء، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد ، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي لخادم الحرمين الشريفين، وكبار المسؤولين في الحكومة اليابانية.