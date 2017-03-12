السيسي يصدر قرار بالعفو عن أكثر من 200 سجين في قضايا تظاهر

متابعات – فجر :

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً اليوم الاثنين بالعفو عن 203 أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تظاهر، وأضافت أن القرار يتضمن الإعفاء عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها والعقوبة التبعية.

وكان السيسي أصدرا قرارا في ديسمبر بالعفو عن 82 شخصا بينهم مذيع تلفزيوني أدين بازدراء الإسلام.

ولا يملك رئيس الدولة سلطة التدخل في أحكام القضاء لكن طبقا للدستور يحق له العفو عن محبوسين بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وفي نوفمبر 2013 أصدرت مصر قانونا يجيز حبس المتظاهرين إذا نزلوا إلى الشوارع دون إذن السلطات الأمنية.