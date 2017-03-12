شرخ في ساق المولد يبعده لمدة 6 أسابيع

‏مازن الشهري – فجر – الرياض:

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‏أوضحت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب الإتحاد فهد المولد عن إصابته بشرخ بأعلى الساق اليسرى.

وأكد الشريك الطبي لنادي الإتحاد بوبا العربية أن اللاعب يحتاج إلى علاج تحفظي في فترة تتراوح من ٤ إلى ٦ أسابيع.