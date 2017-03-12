أخضر الكاراتيه ينتزع 14 ميدالية متنوعة في بطولة أذربيجان الدولية الثامنة

الرياض-فجر:

أختتم المنتخب السعودي للكاراتيه مشاركته ببطولة أذربيجان الدولية الثامنة المفتوحة والمقامة في العاصمة باكو ، حيث حقق المنتخب ١٤ميدالية متنوعة خلال هذه المشاركة بواقع ثلاث ذهبيات وأربع فضيات وسبع برونزيات .

وحقق سند سيفاني الميدالية الذهبية عن وزن 70 كجم فئة الناشئين ، بينما حقق احمد الغامدي الميدالية الذهبية عن وزن 55 كجم فئة الشباب ، ومثلها تحصل محمد العسيري عن وزن 61 كجم فئة الشباب .

بينما حقق محمد المالكي الميدالية الفضية عن وزن 55 كجم فئة الشباب وسلطان الظاهري عن وزن 63 كيلوا عن فئة الناشئين وفرج الناشري تحت وزن 76 كجم شباب ومحمد الزهراني تحت وزن 61 كجم شباب .

فيما حقق الميدالية البرونزية نواف المالكي تحت وزن 52 كجم فئة الناشئين ومحمد المغفوري تحت 70 كجم فئة الناشئين ومشاري الزعبي تحت وزن 76 كجم فئة الشباب وعمر العازمي عن وزن 76 كجم فئة الشباب ومحمد البرقاوي فوق 70 كجم فئة الناشئين وتحصل منصور المبارك على ميدالية برونزية في منافسات الكاتا الفردي درجة أولى ، بينما نال علي الفريح الميدالية البرونزية في منافسات الكاتا الفردي ناشئين .