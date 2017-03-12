برعاية سفير المملكة لدى بكين الملحقية الثقافية تنظم ورشة عمل بعنوان “رؤية الململكة 2030” بمناسبة زيارة خادم الحرمين إلى الصين

متابعات-فجر:

أكد سفير المملكة العربية السعودية في بكين الأستاذ تركي بن محمد الماضي أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـــ حفظه الله ــ التي سيقوم بها لجمهورية الصين الشعبية تأتي تجسيداً للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين ولرسم تعاون أكبر في كافة المجالات و سيجني ثمارها الشعبين بالقريب العاجل.

جاء ذلك في ـــ تصريح له ـــ خلال إفتتاحه لفعاليات ورشة عمل بعنوان ( رؤية المملكة 2030) في قاعة فندق الفورسيزن في بكين التي نظمتها الملحقية الثقافية في الصين بمناسبة الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين لجمهورية الصين الشعبية، أوضح فيه أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى حثيثة نحو رسم علاقات وتحالفات سياسية واقتصادية مع كافة الدول ضمن رؤيتها الاقتصادية ( 2030) ومواكبة لبرنامج التحول الوطني (2020)، مشيراً إلى المكانة العالمية التي تحتلها المملكة لدى كافة الدول بحكم موقعها المميز وما حباها الله من خيرات تتمثل في كونها أكبر دولة لمصادر الطاقة في العالم والتي تشهد حركة اقتصادية قوية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأوضح سعادة الملحق الثقافي الدكتور فهد الشريف أن عقد هذه الورشة في إطار الجهود التي تقوم بها الملحقية الثقافية في تطوير التعاون الثقافي والاكاديمي بين المملكة والصين ودفعها نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية التي يتبناها القادة في البلدين الصديقين ، وإظهار الصورة الحقيقية لما وصلت اليه المملكة من تطور كبير في شتى المجالات الثقافية . وبين أن إقامة مثل هذه الفعاليات تؤكد أهتمام المسؤولين في وزارة التعليم والسفارة من أهتمام كبير في تطوير التعاون في هذا الجانب وكذلك الترجمة والنشر و تعزيز التواصل والتفاهم بين الثقافة العربية والصينية، وتسليط الضوء على رؤية المملكة الطموحة 2030 ،.

ومن جانبه صرح مساعد الملحق الاستاذ عبدالوهاب الدماك ، أن مشاركة كل من شركة أرامكو – اسيا و شركة سابك قد أثرت هذا اللقاء بطرح الافكار الرائده لصقل مهارات الطلبه المبتعثين وانخراطهم في برامج تدريب تعاونية مما يحقق طموحاتهم المستقبلية و المشاركة في رؤية المملكة 2030 من خلال ما اكتسبوه من علم ومعرفه .

صرح بذلك الاستاذ محمد الشريم مدير الشؤون الثقافية والاعلامية بالملحقية وبين أن مشاركة عدد من الشخصيات الرسمية و أساتذة الجامعات والكتاب والمؤرخين والباحثين في الصين وعدد من وسائل الإعلام والطلبه والطالبات المبتعثين ،، في هذه الورشة يؤكد مدى الإهتمامهم الكبيروالترجيب بزيارة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الى الصين. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ