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برعاية سفير المملكة لدى بكين الملحقية الثقافية تنظم ورشة عمل بعنوان “رؤية الململكة 2030” بمناسبة زيارة خادم الحرمين إلى الصين

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