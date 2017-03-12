مدني الرياض يعثر على فتاة الحاير بعد 29 يوم بحث

متابعات-فجر:

أعلن الرائد محمد الحمادي المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض أنه قد تمكنت بفضل الله فرق الدفاع المدني من العثور على الجثة المفقودة بوادي الحائر صباح اليوم الأثنين، بعد عمليات بحث مضنيه وبشكل متواصل ضمت أكثر من 250 رجل دفاع مدني، يشتملون على كافه التخصصات اللازمه من غواصين و بحث و إنقاذ وباستخدام فرقة وسائل البحث المساعده ( الكلاب البوليسية )التابعه لطوارئ الدفاع المدني.

وقد استمرت عمليات البحث على طول الوادي الذي يبلغ طوله أكثر من 15 كيلومتراً تقريبا ، حيث كانت هناك مناطق شديدة الوعورة وحشائش كثيفه وبارتفاع أكثر من ثلاثة أمتار مما تطلب الأمر مضاعفة الجهود من الجميع، والقيام بأعمال ميدانية مختلفة في أعمال البحث منها تجفيف لبعض بحيرات الوادي وتحويل منسوب بعضها وايضا استخدام تصوير جوي بطائرات التحكم عن بعد للوصول الى المواقع الحرجه في عمق الوادي

وقد تم اليوم العثور على جثتها أثناء البحث بإحدى المواقع الحرجه في الوادي وجار استكمال إجراءات التسليم للجهات المختصة.

والدفاع المدني يسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.