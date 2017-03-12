اليونيسيف:عام 2016 الأسوأ معاناة لأطفال سوريا

واس-فجر:

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن تصاعد أعمال العنف في سوريا ، جعل العام 2016 ، الأسوأ معاناة لأطفال سوريا .

وأشارت المنظمة في تقرير لها اليوم إلى ارتفاع عدد حالات القتل والتشويه وتجنيد الأطفال بشكل حادّ خلال العام الماضي حيث قتل 652 طفلاً على الأقلّ ، بارتفاع 20 % مقارنة مع العام 2015، مما يجعل العام 2016 ، أسوأ عام لأطفال سوريا بحسب التقرير.

وأفادت المنظمة في تقريرها أن 225 طفلا قتلوا إما داخل المدارس أو قربها، كما تم تجنيد 850 طفلا ” أي أكثر من الضّعف مقارنة مع العام 2015″.

ويتم تجنيد الأطفال، وفق اليونيسف ” ليقاتلوا على الخطوط الأمامية مباشرة”، وقد تشمل الأعمال التي يقومون بها “الاعدامات والاعمال الانتحارية بالأحزمة الناسفة” أو حراسة السجون .

وأوضحت المنظمة أن الأطفال الأكثر ضعفا هم 2,8 مليون طفل يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها وبينهم 280 الفا في مناطق محاصرة وفي حالة انقطاع شبه كامل عن تلقّي المساعدات الإنسانيّة “.