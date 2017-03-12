تعرف على جزيرة إيبيزا الإسبانية

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تشتهر جزيرة إيبيزا الإسبانية بالشواطئ الممتازة مع الرمال الذهبية الجميلة والبحار الزرقاء الصافية، وتعرف بين زائريها بالأجواء الممتعة والشمس المشرقة والحياة المفعمة بالحيوية، فلا عجب أن تكون وجهة مثالية لكل الأذواق والأعمار، بما في ذلك الأسر المسافرة بصحبة الأطفال.

كما تعد إيبيزا واحدة من أفضل مدن القرون الوسطى المحفوظة في أوروبا وهي أكبر وأجمل مدينة في الجزيرة، تتيح لزائريها جولة ممتعة بداية من مباني ومنازل البلدة القديمة ومقاهيها الرائعة مع تناول الطعام بأحد المطاعم الأنيقة، وحتى الاستمتاع بيوم جميل على أحد شواطئها الرائعة، بما في ذلك ممارسة أجمل الرياضات المائية كالغوص، التزلج على الماء، وركوب الطائرات الشراعية.

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