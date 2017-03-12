الأرصاد : رياح سطحية مثيرة للاتربة والغبار على 5مناطق بالمملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، القصيم), فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم ) وأجزاء من المدينة المنورة تمتد الى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-45كم/ساعة. وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، و حالة البحر متوسط إلى مائج الموج، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.