بالفيديو.. الاطاحة بثلاثة مفحطين شرق الرياض أحدهم عراقي الجنسية

متابعات _فجر

القت شعبة البحث والتحري بمرور الرياض القبض على ثلاثة أشخاص، من أشهر المفحطين بشرق الرياض، أحدهم عراقي الجنسية.

وأظهر مقطع فيديو المفحط الأول، وهو يُعرّض نفسه والآخرين للخطر، وتم إيقافه بالقوة الجبرية، إضافة إلى عرض لقطات لسيارة المفحط وقد تضررت بشكل كبير نظير الممارسات المخالفة التي يقوم بها، والقبض والتحفظ عليه في دورية المرور.

وتم رصد المفحط الثاني فهو عراقي الجنسية، من قبل المرور السري، حيث اشتهر بالتفحيط شرق مدينة الرياض، وتم القبض عليه من قبل الشعبة، والتحفظ عليه في دورية المرور، لحين تسليمه للجهات المختصة.

فيما تم إرسال المفحط الثالث إلى توقيف الناصرية، لتطبيق النظام بحقه على ما ارتكب من مخالفات، ووجه الإعلامي سامي الشيباني، الذي رافق الحملة، نصيحة لكل شاب يحاول أن يسلك هذا الطريق بأن رجال الأمن يقفون بالمرصاد لكل مخالف.