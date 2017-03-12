الأمير عبدالله بن سعد يدعم “الهلال” بألف تذكرة أمام ” الوحدة “

الرياض – فجر

تكفل عضو شرف نادي الهلال السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، بشراء عدد ألف تذكرة للجماهير السعودية الحاضرة لمباراة فريقه الهلال امام الوحدة الإماراتي، المقرر إقامتها يوم غدٍ الثلاثاء الساعة (6.15م) ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لحساب فرق المجموعة الرابعة على ملعب أستاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويأتي ذلك بعد أن تم التنسيق مع إدارة نادي الهلال ممثلة في مسئول العلاقات العامة بالنادي السيد ياسر الطلاسي.

من جهته ،أبدى الأمير عبدالله بن سعد، تفاؤله الكبير بتقديم فريقه الهلال مع شقيقه الوحدة الإماراتي مباراة جميلة تليق بمستوى الفريقين، وسمعة الكرتين السعودية والإماراتية.

وقال في تصريح صحفي: “مجلس إدارة نادي الهلال بقيادة الأخ الأمير نواف بن سعد، وبدعم الشرفيين يبذلون الغالي والنفيس من أجل ظهور الفريق الهلالي في أبهى صورة، وعلى اللاعبين تقديم مستوى جيد ونتيجة إيجابية تكفل مواصلتهم لمشوار البحث عن ذهب آسيا 2017م”.

وأختتم الشرفي : “يقف خلف الهلال جمهور كبير، ينتظر منهم أن يكون كأس آسيا 2017م هلالي، وأطالب الجماهير السعودية بالتواجد مبكراً لدعم الفريق، وتقديم صورة حسنة من خلال التشجيع المثالي الذي عُرف عن جماهير الزعيم، فسأكون أول الحاضرين في مباراة الغد إن شاء الله لدعم الفريق”.