مقتل انتحاريتين كانتا بصدد تنفيذ هجوم انتحاري شمال شرقي نيجيريا

متابعات _فجر

أحبطت الشرطة النيجيرية هجومًا انتحاريًا في بلدة مايدجوري شمال شرقي البلاد، بعد أن قتلت فتاتين أثناء محاولتهما تنفيذ هجوم انتحاري بالبلدة.

وأوضحت الشرطة في بيان:” إن عناصر أمنية رصدت الفتاتين في المنطقة وهما تخفيان أحزمة ناسفة تحت ملابسهما، وتمكنت من القضاء عليهما قبل أن تنفذا هجومًا وشيكًا”.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية بورنو فيكتور إيسوكو “إن الفتاتين تبلغان من العمر نحو 18 عامًا، وكانتا تحاولان دخول بلدة مايدجوري الليلة الماضية، لكن عناصر أمنية رصدتهما وقتلتهما في الحال”.

وأضاف أن فرقًا متخصصة من الشرطة تولت أمر الأحزمة الناسفة وفجرتها عقب الحادث.