نصائح وإرشادات طبية لعلاج “جفاف العين”

متابعات-فجر :

ما هو جفاف العين؟ وما هي أسبابه؟ وكيف يمكن التنبؤ يإصابة العين بالجفاف؟ وما هي طرق علاجه؟ تعتبر العين من أكثر أعضاء الجسد البشري حساسية و أهمية، وهي ذلك الجزء الكروي الذي يقع في مقدمة الجمجمة قادرة على التحرك بكافة الإتجاهات وتمتلك ستة عضلات، تتلخص وظيفة العين بإلتقاط الضوء المعكوس من الأشياء، ومسؤولة بشكل أساسي عن الرؤيه حيث تمكن الإنسان من رؤية جميع الأشياء، ونظراً لأهمية هذا الجزء من الجسد في الرؤيه فيجب إعطائهُ الأهمية والعناية اللازمة للحفاظ على صحتها وقدرتها على الإبصار بشكل طبيعي، فقد تصاب العين بالعديد من الإضطرابات والأمراض المختلفة التي تؤثر على عملها ووظيفتها وتسبب بعض الالآم للفرد المصاب ومن هذه الأمراض والعلل إصابة العين بقصر النظر أو بالتشجنج أو إصابتها بما يسمى بجفاف العين فما هو جفاف العين. تحتاج العين البشرية إلى الترطيب بشكل مستمر لحمايتها من الجفاف الذي يؤدي إلى العديد من المشاكل بوضوح الرؤية، وفي الوضع الطبيعي للعين تكون العين مرطبة بفعل الدموع التي تفرزها العين عن طريق القنوات الدمعية فتساهم بالحفاظ على ترطيب العين وتسهل من حركتها، وقلة إفراز العين للدموع يؤدي إلى حدوث ما يسمى بجفاف العين. أعراض جفاف العين:- يتعرض الشخص المصاب بجفاف العين إلى مجموعة من الأعراض التي تدل على وجود جفاف في عينه ومن هذه الأعراض شعور بالحكة في العين و وخز في أجزاء العين وحرقه شديدة وزيادة في إفراز العين لمادة شبه مخاطية تتركز في طرف العين وتكون بشكل خيوط وكما يصبح الفرد أكثر حساسية من الغبار والدخان والرياح ويجد الفرد صعوبة بالتركيز في القرائة وتشويش في الرؤية وفي حال كان الفرد يستعمل العدسات الاصقة سيعاني من صعوبة بإستخدامها وعدم القدرة على وضعهما بالعين لفترات كما إعتاد سابقا. أسباب حدوث جفاف العين:- كما ذكرنا سابقاً أن جفاف العين يحصل نتيجة لنقص في الإفرازات الدمعية فما هي أسباب هذا النقص وما هي أساباب حدوث الجفاف؟ إن من أكثر الأسباب التي تسبب جفاف في العين هو خلل في توازن لمركبات الدمعية للعين ونقص السائل الدمعي المرطب للعين أو إصابة الجفن بإضطرابات معينة تؤدي إلى سوء توزع الدمع على أجزاء العين وقد ينتج جفاف العين نتيجة حساسية العين من الأتربة والغبار والرياح وفي بعض الحالات يكون السبب في جفاف العين تناول إحدى أنواع الأدوية التي تؤثر على إفراز السائل الدمعي المرطب للعيون كأدوية الأعصاب وأدوية الضغط أو نقص في بعض الفيتامينات كفيتامين أوميغا 3 أو فيتامين (أ)، ولوحظ أن نسبة إصابة الإناث بجفاف العين تفوق نسبة إصابةالرجال خصوصا إصابتهن بسن اليأس أو كما يسمى سن الأمل. علاج جفاف العين:- إنّ نقص الترطيب الازم للعين نتيجة لنقص السائل الدمعي لا يعني مطلقاً أنّ العلاج بالدموع والبكاء لذا يجب التنويه لضرورة مراجعة الطبيب المختص بالعيون ليقوم بوصف القطرة المرطبة المناسبة لطبيعة العين التي تعاني من الجفاف وفي بعض الحالات يتم إستخدام مرهم ذو قوام كريمي يتم بوضعهِ داخل العين ليساعد على ترطيب العين والتقليل من إفرازاتها المخاطية وفي بعض الأحيان قد يلجا الطبيب لعلاج جفاف العين من خلال ما يسمى بالدمع الإصطناعي والذي يقوم بوظيفة السائل الدمعي المرطب ، وعلى الفرد أخذ الإجرائات الوقائية التي تمنع من حدوث الجفاف مرة أخرى للعين كأن يقوم بإرتداء نظارة شمسية لتحمي عينه من أشعة الشمس الضارة وتحميها من دخول الغبار وتعرضها للرياح الشديدة وعلى الفرد الذي يعاني من جفاف في العين الإبتعاد عن الجلوس أمام التلفاز أو الكمبيوتر لساعات طويلة لما له من أثر بجفاف العين نتيجة للأشعة الصادرة منه.