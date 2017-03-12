مقتل 46 شخصاً في انهيار مكب للنفايات ب “إثيوبيا”

متابعات-فجر :

قتل 46 شخصاً على الأقل، في انهيار أرضي هائل في مكب للنفايات في ضواحي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات، أمس. وأفادت ناطقة باسم مجلس بلدية أديس أبابا، بأن «عدد القتلى بلغ الآن 46 هم 32 امرأة و14 رجلاً»، بعدما كانت تحدثت عن مقتل 30 في الانهيار الذي حدث السبت الماضي . وأوضحت أن أغلب الضحايا هم من المشردين الذين ينبشون النفايات في مكب كوشي، بحثاً عن كل ما له قيمة. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن كتلة النفايات الرئيسية في كوشي تغير شكلها، ما يوحي بأن قسماً منها انفصل عن الكتلة الرئيسية وانهار حاملاً معه مواد بناء. وجرفت النفايات منازل عشوائية لأشخاص يعيشون في المكب وقربه، فيما كانت ست جرافات تبحث عن ناجين أو جثث. ومكب كوشي يعود إلى أكثر من أربعين عاماً، ويعتبر أحد أكبر مواقع النفايات في ضواحي أديس أبابا التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة مع نمو ديموغرافي سريع.