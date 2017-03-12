“ولاية تكساس” تعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات

متابعات-فجر :

أعلن جريج أبوت حاكم ولاية تكساس الأمريكية، أمس الأحد، حالة الطوارئ في 6 مناطق بشمال البلاد، وذلك على خلفية مصرع 4 أشخاص في حرائق الغابات.

وذكر بيان صادر عن الولاية أنه “تم اتخاذ هذه الخطوة بهدف تمهيد الطريق أمام وصول المساعدات الحكومية إلى 6 مناطق في بلدة بانهاندل بتكساس”، بحسب صحيفة “دالاس مورنينغ نيوز” الأمريكية.

ومنذ الإثنين الماضي، تسببت حرائق الغابات، بتدمير حوالي ألف و935 كيلو متر مربع في ولاية “لون ستار”، وتشريد نحو 10 آلاف رأس من الماشية والخيول.

ونشرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرا قويا من الحرائق المتوقع انتشارها من شمال تكساس إلى عدة ولايات، وهي أوكلاهوما” وكانساس و ميسوري.