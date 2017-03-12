مبعوث التحالف الدولي: “داعش” بات محاصراً في الموصل

متابعات-فجر :

أعلن بريت ماكغورن، مبعوث الولايات المتحدة إلى التحالف الدولى المناهض لـ”داعش”، أن مسلحي التنظيم وقعوا في فخ في غرب مدينة الموصل العراقية، وهزيمته النهائية أصبحت مسألة وقت.

وفي تصريح صحفي عقب لقائه، أمس الأحد 12، مع وزير الدفاع العراقى عرفان محمود الحيالي، بمقر الوزارة في بغداد، أورد ماكغورك أن أكثر من 180 من قيادي التنظيم الإرهابي تمت تصفيتهم من قبل القوات الحكومية العراقية وقوى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

كما أكد ماكغورن ضرورة استمرار التعاون الوثيق فى مجال التدريب وتسليح القوات العراقية فى إطار العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

وبحث الجانبان، ماكغورن والحيالي، خلال اللقاء الذي جرى بحضور السفير الأمريكى لدى العراق دوغلاس سيليمان، وقائد قوات التحالف الجنرال ستيفن تاونسند وكبار ضباط وزارة الدفاع العراقية، بحثا سير العمليات العسكرية للقوات العراقية والتحالف الدولي فى الموصل.