مطار عرعر يعلن عن استقبال أولى رحلات شركة ” نسما للطيران”

واس-فجر :

استقبل مطار عرعر اليوم أول رحلة لشركة ” نسما للطيران ” قادمة من حائل – على متن طائرة من نوع ” ATR ” تٌقّل 70 راكباً كوجهة جديدة ، وستكون رحلة مجدولة يومياً .

وكان على متن الرحلة مدير عام المطارات الشمالية الكابتن طيار حمد الخميش، وعدداً من المسؤولين في شركة ” نسما للطيران “، حيث كان في استقبالهم في المطار وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية بإمارة منطقة الحدود الشمالية عبدالعزيز فهد الزمام وعدداً من المسؤولين في المنطقة .

وأوضح الخميش أن رحلة اليوم تعد آخر محطة تم ربطها بمطار حائل المحوري الذي يعد باكورة مشروع ( وطني ) للمطارات المحورية بغرض تسهيل سفر المواطن والمقيم بين المدن السعودية والدول المجاورة ، مشيرا إلى أن العمل جاري خلال المرحلة القادمة على أطلاق عدداً من الرحلات المحلية والإقليمية والدولية .

وكرم وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية بإمارة منطقة الحدود الشمالية عبدالعزيز فهد الزمام عدداً من العاملين بالمطار .