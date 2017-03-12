“ريال مدريد” يفوز على “ريال بيتيس” بثنائية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

متابعات-فجر :

واصل النجم سيرخيو راموس ممارسة هوايته في إنقاذ فريقه ريال مدريد، خلال الأوقات الحاسمة، بعدما سجل هدفا متأخرا قاد به الفريق الملكي لقلب تأخره صفر – 1 أمام ضيفه ريال بيتيس، إلى فوز ثمين 2-1 في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة، أمس الأحد.

واستعاد ريال مدريد صدارة المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 62 نقطة، بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي برشلونة، الذي تراجع للمركز الثاني، عقب خسارته 1 – 2 أمام مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا في وقت سابق اليوم ضمن المرحلة ذاتها علما بأن الفريق الأبيض مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع سيلتا فيغو.

في المقابل، تجمد رصيد ريال بيتيس، الذي تكبد خسارته الثالثة عشر في المسابقة هذا الموسم، عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم بيتيس بهدف مباغت في الدقيقة 25 جاء عبر النيران الصديقة، عن طريق الكوستاريكي كايلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، قبل أن يتعادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للريال في الدقيقة 41، مسجلا بذلك هدفه رقم 19 مع الفريق بالمسابقة هذا الموسم.

واضطر بيتيس للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الإيطالي كريستيانو بيتشيني في الدقيقة 78 لحصوله على الإنذار الثاني، ليستغل الريال النقص العددي في صفوف منافسه ويسجل راموس هدف الفوز الثمين لأصحاب الأرض في الدقيقة 81 بضربة رأس رائعة، ليحرز هدفه السابع مع الفريق في المسابقة هذا الموسم.