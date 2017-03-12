الإطاحة ب 9 أشخاص حاولوا تهريب كمية من مادة “الحشيش” بمنطقة جازان

متابعات-فجر :

أحبط رجال حرس حدود بمنطقة جازان، عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، بلغت أربعمائة وثلاثين كيلوجرامًا، وتمكن من ضبط 9 مهربين بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن، ساهر بن محمد الحربي، إنه تم رصد أشخاص حاولوا الدخول لحدود المملكة عبر جازان وقد تم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف.

وأضاف الحربي أنه نتج عن ذلك القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية الإثيوبية، وخمسة أشخاص من الجنسية اليمنية، وشخص واحد سعودي الجنسية.

وأشار الحربي، أنه تمت المباشرة في استكمال كل الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.