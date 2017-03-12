مقاتلات التحالف تقصف موقعاً عسكرياً للحوثيين شمالي صنعاء

متابعات-فجر :

شنت مقاتلات التحالف العربي مساء اليوم الأحد، غارات جوية على موقع عسكري يسيطر عليه الحوثيون والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح شمالي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف قصفت مقر الحرس الجمهوري في منطقة الجراف شمالي صنعاء بثلاث غارات جوية.

وأضافت المصادر، أنه سمع دوي انفجارات عنيفة في حين شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف.

وحتى اللحظة لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة بشكل مكثف، وسط إطلاق المضادات الأرضيّة من قبل الحوثيين وقوات صالح.