غداً.. تعليق الدراسة في جميع مدارس منطقة “القصيم”

متابعات-فجر :

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ، تعليق الدراسة غداً الاثنين في جميع مدارس التعليم العام.

ونشرت الإدارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، أن التأجيل بسبب استمرار الحالة المناخية.

وكانت بعض المدارس اليوم قد صرفت الطلاب بعد وصولهم ، نظراً للغبار الكثيف الموجود في الفصول.