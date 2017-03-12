غداً.. تعليق الدراسة في جميع مدارس منطقة “القصيم”

متابعات-فجر :
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ، تعليق الدراسة غداً الاثنين في جميع مدارس التعليم العام.
ونشرت الإدارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، أن التأجيل بسبب استمرار الحالة المناخية.
متابعات-فجر :
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ، تعليق الدراسة غداً الاثنين في جميع مدارس التعليم العام.
ونشرت الإدارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، أن التأجيل بسبب استمرار الحالة المناخية.
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