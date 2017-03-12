الرئيس اليمني يطالب الانقلابيين باستيعاب مرجعيات السلام ‏‏

واس – فجر :
استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم في مدينة الرياض مفوض شؤون الشرق الأوسط والمغرب العربي بوزارة الخارجية الألمانية فيليب اكرمان.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الرئيس هادي طالب خلال اللقاء، الانقلابيين في بلاده باستيعاب مرجعيات السلام الثلاث وفي مقدمتها القرار 2216، مؤكداً أن الشعب اليمني لن يقبل بالتجربة الإيرانية مهما واجه من تحديات، مضيفاً “أن السلام خيارنا ومساعيه ودروبه واضحة عبر مرجعياته المحددة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة”.
من جهته، أعرب المسؤول الألماني عن ارتياح بلاده لمواصلة تعاونها مع اليمن في إطار يمن عادل ومستقر بعد تجاوز محنته، مؤكداً أن القيادة الشرعية في اليمن قادرة على تجاوز الوضع الراهن بالبلاد بالتعاون مع المجتمع الدولي.