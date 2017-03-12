الرئيس اليمني يطالب الانقلابيين باستيعاب مرجعيات السلام ‏‏

واس – فجر :

استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم في مدينة الرياض مفوض شؤون الشرق ‏الأوسط والمغرب العربي بوزارة الخارجية الألمانية فيليب اكرمان.‏

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الرئيس هادي طالب خلال اللقاء، الانقلابيين في بلاده باستيعاب مرجعيات السلام الثلاث ‏وفي مقدمتها القرار 2216، مؤكداً أن الشعب اليمني لن يقبل بالتجربة الإيرانية مهما واجه من ‏تحديات، مضيفاً “أن السلام خيارنا ومساعيه ودروبه واضحة عبر مرجعياته المحددة المتمثلة في المبادرة ‏الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات ‏الصلة”‏.

من جهته، أعرب المسؤول الألماني عن ارتياح بلاده لمواصلة تعاونها مع اليمن في إطار يمن ‏عادل ومستقر بعد تجاوز محنته، مؤكداً أن القيادة الشرعية في اليمن قادرة على تجاوز الوضع ‏الراهن بالبلاد بالتعاون مع المجتمع الدولي.‏